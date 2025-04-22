شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُغلق اليوم الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، وذلك بعد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بإقامة لأول مرة في تاريخ اللجنة هذه الانتخابات، وذلك طبقا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وحدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم الخميس المقبل 24 أبريل الجاري موعدا لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية. ورشح عدد من الاتحادات بعض اللاعبين لانتخابات لجنة اللاعبين، وجاء في مقدمتهم أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، ورمضان درويش بطل الجودو، ومحمد صفوت بطل التنس.

وأعلنت شروط الترشح لخوض الانتخابات للاعبين الذي شاركوا على المستوى الدولي والأولمبي خلال فترة دورات الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

وضمت شروط الترشح ألا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبة عن 18 عاما، وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شروط من له حق التصويت، وهم اللاعبون المشاركون في دورات الألعاب الأولمبية الثلاثة الأخيرة ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

وتقام لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات لجنة اللاعبين التي تتولى البطلة الأولمبية آية مدني رئاستها.