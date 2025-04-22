شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول البرقوق على معدة فارغة قد يساعد في مكافحة هذا المرض المميت والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ الفواكه من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي، فهي تُعزز الصحة العامة عند إدراجها ضمن روتينك اليومي وتُقدم فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر، وتحسن الهضم، وتوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، والتي تُساهم جميعها في تعزيز الصحة العامة.

تُقدم العديد من الفواكه فوائد صحية كبيرة، مثل التوت الأزرق والأحمر والتفاح على وجه الخصوص، فالتوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والتدهور المعرفي، يُعد التوت الأحمر مصدرًا جيدًا للألياف والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وفي الوقت نفسه، يُعد التفاح غنيًا بالألياف ويحتوي على البوليفينولات الوقائية، والتي قد تُقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ومرض السكر من النوع الثاني.

ولكن هل تعلم أن تناول البرقوق على معدة فارغة يُساعد على مكافحة مرض قاتل مثل السرطان؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

البرقوق وفوائده

يحتوي البرقوق الطازج والمجفف على الألياف ومضادات الأكسدة، وقد يساعدان في تقليل الإمساك ويعززان صحتك العامة، وترتبط تأثيرات البرقوق المضادة للسرطان بقدرته المضادة للأكسدة، إذ يمكن لمضادات الأكسدة فيه أن تؤثر بشكل مباشر على الخلايا السرطانية أو أن تساعد بشكل تآزري في علاج السرطان بالأدوية.

ماذا تقول الدراسة؟

تُركز الجهود البحثية الحديثة على التأثيرات الدوائية للبرقوق، وخاصةً خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تزداد أهميتها، وهناك حاجة إلى مراجعة منهجية لتحليل شامل للأبحاث الحالية حول البرقوق ودوره المُحتمل في الوقاية من السرطان وعلاجه، وتُمثل هذه المراجعة أول دراسة عميقة حول كيفية ارتباط البرقوق بنتائج السرطان، ومن بين 6639 دراسة خضعت للفحص الأولي، استوفت 54 دراسة فقط معايير الإدراج اللازمة لإجراء تحليل أعمق، وبعد مراجعة هذه الدراسات المُختارة بالكامل، تبيّن أن مستخلصات البرقوق تحتوي على تركيز غني من مضادات الأكسدة، يُذكر أن معظم هذه الدراسات المؤهلة أُجريت في المختبر، أي في بيئات مُختبرية، لم يكن هناك سوى عدد محدود من الدراسات السريرية التي شملت تجارب على الكائنات الحية، بما في ذلك البشر.

ونظرًا لهذه الفجوة البحثية، هناك حاجة مُلحة لإجراء دراسات أكثر شمولًا على الحيوانات والبشر، ستساعد هذه الدراسات في تحديد ما إذا كان يُمكن تطبيق النتائج الواعدة المُلاحظة في البيئات المُختبرية على نطاق أوسع في سيناريوهات الحياة الواقعية، وبشكل عام، فإن إجراء المزيد من الدراسات السريرية والحيوية أمر ضروري لإثبات أن البرقوق غذاء وظيفي يمكن أن يساعد في علاج السرطان والوقاية منه.

فوائد أخرى لتناول البرقوق

يُقدّم البرقوق فوائد صحية مُتنوعة بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك كونه مصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، كما يُساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وصحة القلب، وصحة العظام، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد البرقوق للجهاز الهضمي

البرقوق غني بالألياف، مما يعزز انتظام حركة الأمعاء ويمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، كما تدعم الألياف ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

يعزز صحة القلب

يحتوي البرقوق على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من تلف القلب.

يحافظ على العظام

البرقوق مصدر جيد لفيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي للعظام وقد يساعد في تقليل فقدان العظام.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في البرقوق في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما قد يكون مفيدًا في إدارة مستويات السكر في الدم.

قوة مضادات الأكسدة

البرقوق غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين وفيتامين C، والتي تساعد في حماية الجسم من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

دعم الجهاز المناعي

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C في البرقوق في تعزيز جهاز المناعة والحماية من العدوى.

إدارة الوزن

البرقوق منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في جهود إدارة الوزن.

يدعم صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن البرقوق قد يكون له تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية، ربما بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

يحافظ على بشرتك صحية

يحتوي البرقوق على فيتامين C، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، ويمكن أن يساهم في صحة البشرة.