شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب من جامعة هارفارد يحذر من تناول المسكنات على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

جميعنا نتناول مسكنات الألم من حين لآخر، بدءًا من الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين والأسيتامينوفين، ووصولًا إلى الأدوية الموصوفة طبيًا مثل المواد الأفيونية، ويحتفظ معظمنا بكمية كبيرة في المنزل لمكافحة الآلام والأوجاع اليومية، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأمور التي يجب فعلها وأخرى لا يجب فعلها عندما يتعلق الأمر بتناول مسكنات الألم؟ أحدها هو عدم تناول مسكنات الألم على معدة فارغة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا لا يجب تناول مسكنات الألم على معدة فارغة؟

لأنها قد تسبب ضررًا أكبر مما تتخيل، وقد يؤدي ذلك إلى دخولك غرفة الطوارئ، وقد حذر أحد الأطباء من جامعة هارفارد وستانفورد، من تناول مسكنات الألم على معدة فارغة، وكشف عن حالة لمريض تناول مسكنات الألم على معدة فارغة لعلاج الصداع، وترتب على ذلك إصابته بقرحة في المعدة واضطر إلى الذهاب للمستشفى بسبب النزيف، لذلك ينصح الطبيب تناول مسكنات الألم بعد حتى وجبة خفيفة ولا تتناولها أبدًا على معدة فارغة.

وتُستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين على نطاق واسع لتخفيف الألم والالتهاب، ومع ذلك، فإن تناولها بدون طعام يمكن أن يهيج بطانة المعدة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل القرحة أو نزيف الجهاز الهضمي، وحتى الأسيتامينوفين، الذي يُعتبر غالبًا ألطف، ليس خاليًا من المخاطر، وتناوله على معدة فارغة، وخاصة بجرعات عالية أو لفترة طويلة، يمكن أن يزيد من خطر تلف الكبد.

الآثار الجانبية لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية آثار جانبية، تظهر هذه الآثار عند تناول جرعات عالية لفترة طويلة، أو عند وجود تدهور في الصحة العامة، أو عند التقدم في السن، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، تشمل الآثار الجانبية ما يلي:

عسر الهضم، بما في ذلك آلام المعدة، والشعور بالغثيان، والإسهال.

قرحة المعدة، والتي يمكن أن تسبب نزيفًا داخليًا وفقر الدم، وقد يتم وصف دواء إضافي لحماية معدتك للمساعدة في تقليل هذا الخطر.

الصداع.

النعاس.

الدوخة.

ردود الفعل التحسسية.

وفي حالات نادرة، تسبب مشاكل في الكبد أو الكلى أو القلب والدورة الدموية، مثل قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتفاعل بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع أدوية أخرى، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية، كما أن تناول جرعة زائدة من هذه الأدوية قد يكون خطيرًا، لذلك قبل تناول مسكنات الألم، استشر طبيبك لتجنب احتمالية حدوث آثار جانبية.