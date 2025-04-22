شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن شقة لإقامة بيسيرو حال استمراره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على البحث عن شقة لتكون محل إقامة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، حال استمراره مع الأبيض بعد نهاية الموسم.

ووفقا لعقد بيسيرو مع الزمالك فيتكفل النادى بتوفير محل سكن لإقامة المدرب، خلال فترة توليه تدريب الفريق، في الوقت الذى شهدت فيه الفترة الماضية إقامة بيسيرو في الفندق الذى يتعامل معه النادى.

ويتوقف توفير شقة من عدمه لبيسيرو بموقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه، حيث استقر مسئولو نادى الزمالك على منح بيسيرو فرصة داخل القلعة البيضاء إلى بعد نهائى كأس مصر الذى تحدد له يوم 20 مايو المقبل، حيث أصبح بقاؤه مرهونا بالتتويج باللقب.

وبات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على المحك مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تردد أنباء عن تعرض بيسيرو للتهديد بالطرد من الفندق الذى يقيم فيه بسبب سداد مستحقات الإقامة، إلا أن النادى تدخل وأنهى الأزمة، ولكن كشف مصدر بالزمالك أن هذا لم يحدث من الأساس في ظل تعامل النادى مع الفندق.