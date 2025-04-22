شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 22 أبريل 2025 01:30 ص
يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الجنوب أفريقي اليوم الثلاثاء ،في رابع مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري.
خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل أيضا مواجهة زامبيا أمس حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات يوم الأربعاء.
ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .
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