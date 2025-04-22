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شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 01:30 ص

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الجنوب أفريقي  اليوم الثلاثاء ،في رابع مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري.

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل أيضا مواجهة زامبيا أمس حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات يوم الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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