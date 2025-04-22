شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام جنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الجنوب أفريقي اليوم الثلاثاء ،في رابع مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري.

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل أيضا مواجهة زامبيا أمس حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات يوم الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .