تكنولوجيا: حامل الحاسب المحمول الجديد من Razer: تبريد أفضل وزاوية مشاهدة مثالية لراحة يومية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Razer توسيع مجموعة ملحقاتها المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول، وهذه المرة تكشف عن حامل لابتوب جديد قابل للتعديل، صُمم لتوفير راحة أكبر وتجربة استخدام أكثر كفاءة.

ورغم أن الحامل لا يتميز بالإضاءة الصاخبة المعتادة في معدات الألعاب من Razer، إلا أنه يركز على حل مشكلات شائعة تواجه المستخدمين عند استخدام اللابتوب لفترات طويلة على المكاتب.

يتيح الحامل الجديد للمستخدمين تعديل الارتفاع وزاوية الميل، باستخدام مفتاح Hex المدمج، ما يسمح بتحقيق الوضع المثالي سواء للعرض أو الاستخدام.

هذه المرونة في التعديل تمنح اللاعبين والموظفين إمكانية رفع الشاشة مع الحفاظ على مستوى الرؤية المناسب، مما يساهم في تقليل إجهاد الرقبة وتحسين الوضعية خلال الاستخدام اليومي.

ويُعد التصميم المريح أحد أبرز مميزات هذا الحامل، إذ أنه كبير بما يكفي لدعم أجهزة Razer Blade ذات الشاشة 18 بوصة، بالإضافة إلى معظم الحواسب اللوحية والهواتف الذكية.

كما أن وسادات المطاط الثابتة تمنع انزلاق الجهاز، حتى عند استخدامه في زوايا ميل حادة. ويعتمد الحامل على هيكل من الألمنيوم المتين لتحمل التنقل والاستخدام المتكرر، كما يمكن طيه ليبلغ سمكه أقل من 2 بوصة، ما يجعله سهل الحمل والنقل.

وعلى عكس لوحة التبريد التي أصدرتها Razer سابقًا والتي تعتمد على مروحة، فإن الحامل الجديد يستخدم فتحات تهوية مدمجة في الجزء السفلي لتعزيز تدفق الهواء الطبيعي وتبديد الحرارة، وهو ما يعود بالنفع خصوصًا على أجهزة الألعاب التي تنتج حرارة مرتفعة أثناء تشغيل الرسوميات الثقيلة.

أما لمن يفضلون مظهرًا أكثر جاذبية، فتقدم Razer حامل CHROMA كخيار إضافي، وهو يوفر نفس ميزات التثبيت والرفع، لكنه يتميز بإضاءة RGB قابلة للتخصيص لمنح بيئة العمل أو اللعب لمسة بصرية مميزة.

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