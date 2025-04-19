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الامارات | الموسم الثاني من «تحدي باها أبوظبي» يختتم اليوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | الموسم الثاني من «تحدي باها أبوظبي» يختتم اليوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في منطقة العين، منافسات الجولة الرابعة والختامية من الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويشهد ختام الموسم مشاركة 92 متسابقاً يمثلون 30 جنسية، من بينهم 24 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع بين نخبة من المحترفين والهواة في أجواء حماسية وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة.

وتتضمن الجولة المرتقبة 50 دراجة نارية، و7 مركبات كواد، و7 سيارات، و28 باجياً، ضمن مسار يتجاوز طوله 100 كيلومتر عبر 4 لفّات، ويمتد عبر الكثبان الرملية الناعمة في صحراء الظفرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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