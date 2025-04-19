الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في تونس غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق يوم غدٍ النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار قصر السعيد في تونس.

وتقام سباقات الموسم الجديد للكأس الغالية بمجموع جوائز تصل لأكثر من 15 مليون درهم، لتصبح أغلى مسابقة في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم، إذ تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتجسيد صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، وإعلاء شأن الخيل العربي.

ويشارك 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس وشمال إفريقيا من عمر أربع سنوات فأكثر في سباق المحطة التونسية الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، بجوائز تبلغ قيمتها (500 ألف دينار تونسي)، هي الأغلى في تاريخ السباقات التونسية، حيث يتصدر الترشيحات للظفر بالكأس الغالية الثلاثي: الجواد الليبي «حاتم» المنحدر من نسل «تي إم فريد تكساس»، بجانب بطل آخر ثلاث نسخ من سباق المحطة التونسية الجواد «خدام» المنحدر من نسل مقاتل الخالدية، ومن ثم «لاس فيغاس» المنحدر من نسل باسق الخالدية.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية قد أعلنت، في وقت سابق، أجندتها لعام 2025، حيث تتضمن 17 سباقاً، بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا، بجانب خمسة في المضامير العربية، ومحطة في الولايات المتحدة الأميركية ومحطة في روسيا.

من جهته، قال أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني: «نتطلع إلى بداية موسم استثنائي حافل بالنجاحات، في ظل الجوائز الجديدة والمكرمة السخية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة (مجدد الخيل العربي في العالم)، حيث إن توجيهات واهتمام سموه تقود سباقات الكأس الغالية إلى صدارة المشهد في صناعة منظومة متطورة لسباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي، بعد أن أصبحت الأغلى والأقوى منذ تأسيس وبدء سباقات الخيل العربية في العالم».

. 15 خيلاً تشارك في السباق الاستثنائي للكأس الغالية.