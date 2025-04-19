تحذير من ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم بـ 4 ساعات.. تجنبها في أوقات الليل

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة التمارين الرياضية أول ما يُنصح به الأطباء مع اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، للوقاية من الأمراض المزمنة، والحد من المخاطر الصحية الخطيرة، فضلًا عن الحصول على جسد رياضي وقوام ممشوق، وعلى الرغم من أهميتها إلا إن وقت ممارسة التمارين يلعب دورا كبيرا في تأثيراتها على الصحة.

تحذير من ممارسة التمارين الرياضية ليلًا

وتوصلت دراسة حديثة أجراها عدة باحثون من جامعة موناش الأسترالية لنتائج غريبة، حول العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية في ساعات الليل المتأخرة والتأثير على جودة النوم، وذلك بعد مراقبة 14689 مشاركًا لمدة عام باستخدام أجهزة متطورة لقياس النشاط البدني والنوم.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن التمارين المكثفة قبل النوم بأربع ساعات أو أقل قد تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النوم، إذ أظهرت البيانات أن المشاركين الذين مارسوا تمارين مكثفة مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) أو الجري لمسافات طويلة في فترة المساء عانوا من صعوبات في الخلود إلى النوم، مع انخفاض في جودته، وزيادة في معدل ضربات القلب أثناء الليل.

ويوضح الدكتور جوش ليتا أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، أن السبب وراء ذلك هو أن التمارين المكثفة ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من هرمونات التوتر كالكورتيزول، ما يجعل الجسم في حالة تأهب تعيق الاسترخاء اللازم للدخول في نوم عميق.

وأشار إلى أن هذه الآثار قد تستمر لساعات بعد التمرين، وهو ما يفسر صعوبة النوم لدى الكثيرين بعد التدريبات المسائية.

لماذا يجب التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية في المساء؟

وفقًا لنتائج الدراسة التي نُشرت عبر موقع «Gizmodo» يجب التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية مساءً، خاصةً التمارين المكثفة، للأسباب التالية:

إعاقة النوم:

التمارين المكثفة قبل النوم بأربع ساعات أو أقل تعطل بشكل ملحوظ قدرة الجسم على الحصول على نوم جيد.

صعوبة النوم:

الأشخاص الذين يمارسون تمارين قوية مثل HIIT أو الجري الطويل في المساء يجدون صعوبة أكبر في النوم.

تدهور جودة النوم:

أولئك الذين يمارسون تمارين مكثفة في المساء يختبرون جودة نوم أقل بشكل عام.

زيادة نبضات القلب ليلًا:

ترفع التمارين المسائية الشاقة معدل ضربات القلب أثناء الليل، ما يدل على حالة من الاستعداد واليقظة.

ارتفاع حرارة الجسم وهرمونات التوتر:

تزيد التمارين القوية من درجة حرارة الجسم الأساسية وتطلق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يعيق الاسترخاء الضروري للنوم.

استمرار التأثيرات:

يمكن أن تستمر آثار التمارين المكثفة لعدة ساعات، ما يفسر صعوبة النوم بعد التدريبات المسائية.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى إن ممارسة التمارين الشاقة في المساء تهيئ الجسم لحالة نشطة تتعارض مع العمليات الفسيولوجية المطلوبة للراحة والنوم العميق، وفي السياق ذاته أكدت أن الأنشطة الخفيفة إلى المعتدلة مثل المشي أو اليوجا أو السباحة الهادئة قد لا تنتج نفس الآثار السلبية، بل قد تساعد البعض على الاسترخاء، فالعامل الحاسم هو شدة التمرين وتأثيره على معدل ضربات القلب وحرارة الجسم.

أفضل توقيت لممارسة الرياضة

وكان مدرب اللياقة البددنية، إسلام أحمد، أوضح إن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات تعد مناسبة للكثيرين، حتى يكون الجسم قد استعاد طاقته بعد تناول الطعام، مع زيادة القدرة على رفع الأوزان أو الجري، بسبب توفر الطاقة والماء بعد تناول الطعام وشرب السوائل، وهو ما يساعد في تقديم أداء أفضل في التمارين المكثفة.