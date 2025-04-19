شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19-4-2025.. الجنيه الذهب بـ38240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

عيار 14: 3186 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.

أونصة الذهب: 3827 دولارًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.