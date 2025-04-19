الامارات | باولو سوزا: تحضيراتنا مثالية ونهدف لإظهار هويتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن تحضيرات «فرسان دبي» مضت بصورة مثالية استعداداً لمواجهة اليوم أمام الجزيرة، مشيراً إلى أن فترة الإعداد لهذه المباراة كانت أفضل من السابق، وأن ذلك سيسهم في تقديم أداء قوي داخل الملعب، مؤكداً أنهم يسعون إلى إظهار هويتهم الكروية الحقيقية أمام منافس قوي بحجم الجزيرة.

وقال سوزا في مؤتمر صحافي أمس: «تحضيراتنا لهذه المباراة النهائية سارت بشكل أفضل من التحضيرات السابقة، لأننا حصلنا على فرصة جيدة للاستعداد، على عكس الفترات الماضية التي كنا نواجه فيها ضغطاً متواصلاً في المباريات».

وأضاف: «بالتأكيد، هذه الفترة التحضيرية الكافية ستنعكس بصورة إيجابية على أداء اللاعبين، كما أنها تتيح لنا خيارات متعددة في التشكيلة من بين عدد جيد من اللاعبين الجاهزين».

وكشف المدرب عن بعض الصعوبات التي يواجهها، وقال: «نواجه بعض الصعوبات على الصعيد الهجومي، إذ نصنع العديد من الفرص، ولكن لا نُحسن استثمارها، كما نفتقد أحياناً للتركيز في اللحظات الحاسمة من المباريات. من المهم جداً أن نستغل الفرص التي نحصل عليها».

من جانبه، أكد لاعب خط وسط شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفويفيتش، أن فريقه يدخل المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي وهو في «وضعية جيدة»، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك الخبرة والجاهزية اللازمة لخوض المواجهات المقبلة بكل قوة.

وأضاف: «مع دخول الموسم مرحلة الحصاد، يمكن القول إننا في وضعية جيدة. لقد نجحنا في التتويج ببعض الألقاب خلال الموسم الحالي، ونحن على أتم الاستعداد للمرحلة المقبلة».