الامارات | ذهاب نصف نهائي دوري الصالات ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند السابعة والنصف من مساء اليوم مباراتا الذهاب للدور نصف النهائي لدوري كرة قدم الصالات، إذ يلتقي كلباء مع البطائح في صالة نادي كلباء، فيما تستضيف صالة البطائح المباراة الثانية التي ستجمع بين فريقي «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» وخورفكان.

وتُقام مباراتا الإياب يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وكان فريق البطائح قد تأهل لنصف النهائي بعد تصدره ترتيب المرحلة الأولى من الدوري برصيد 47 نقطة، بينما تأهل كلباء بعد تخطيه فريق الحمرية في ربع نهائي مرحلة «البلاي أوف» بمجموع المباراتين (14-10).

وتأهل خورفكان لنصف النهائي الحالي لاحتلاله المركز الثاني في ترتيب المرحلة الأولى برصيد 42 نقطة، في المقابل تأهل فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» بعد تخطيه فريق دبا الحصن بركلات الترجيج (9-8)، بعد تعادلهما في ربع نهائي «البلاي أوف»

يُذكر أن فريق البطائح فاز باللقب في الموسم الماضي.