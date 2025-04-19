اخبار الرياضه

الامارات | العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية في «الناشئين»

0 نشر
القطيف - وام 0 تبليغ

  • الامارات | العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية في «الناشئين» 1/2
  • الامارات | العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية في «الناشئين» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية في «الناشئين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى مريم كريم، أول ميدالية ذهبية آسيوية للإمارات في فئة الناشئين، في نهائي سباق 400 متر حواجز، أول من أمس، ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، في المملكة العربية ، بمشاركة 29 دولة.

وسجلت مريم كريم 59.55 ثانية، محققة إنجازاً تاريخياً، بحصد الذهبية الأولى للإمارات في هذه الفئة، إضافة إلى تسجيل رقم جديد للدولة في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، للعداءة الصينية ليانغ يينا في 2017 «59.71» ثانية. وجاءت العداءة الأوزبكية شودينا رحمانوفا ثانية مسجلة 1:01.40 دقيقة، والعداءة الكازاخستانية ريابوكوفا إيفالينا ثالثة بزمن وقدره 1:01.59 دقيقة.

وقدمت العداءة مريم كريم مستويات مميزة في البطولة، بالانطلاقة القوية في التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائي، محققة المركز الأول بزمن وقدره 1:01.87 دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا