ابنة حلا شيحة تطل بالحجاب وتبدأ مشوارها الدعوي!

ميرنا وليد - بيروت - أثارت خديجة، ابنة الممثلة المصرية حلا شيحة من طليقها الكندي يوسف هاريسون، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير وهي ترتدي الحجاب.

ولم يكن هذا الظهور مجرد لحظة عابرة، بل تزامن مع إطلاقها قناة دينية على "يوتيوب"، تقدم من خلالها محتوى موجهًا للفتيات يشجع على ارتداء الحجاب، ويضم تلاوات قرآنية ورسائل تحفيزية. من جانبها، نشرت حلا شيحة صورة لابنتها بالحجاب وعلّقت بكلمات مؤثرة: "حبيبتي خدوجة، ربنا يحفظك".

وقد تباينت ردود الأفعال حول ظهورها؛ فبينما اعتبره البعض امتدادًا للنهج الذي سلكته والدتها في فترات معينة من حياتها، رأى آخرون أن خديجة ترسم مسارها الخاص، معبّرة عن قناعات شخصية نابعة من اختيار حر ومستقل.