فن ومشاهير

ابنة حلا شيحة تطل بالحجاب وتبدأ مشوارها الدعوي!

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  • ابنة حلا شيحة تطل بالحجاب وتبدأ مشوارها الدعوي! 1/3
  • ابنة حلا شيحة تطل بالحجاب وتبدأ مشوارها الدعوي! 2/3
  • ابنة حلا شيحة تطل بالحجاب وتبدأ مشوارها الدعوي! 3/3

ميرنا وليد - بيروت - أثارت خديجة، ابنة الممثلة المصرية حلا شيحة من طليقها الكندي يوسف هاريسون، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير وهي ترتدي الحجاب.

ولم يكن هذا الظهور مجرد لحظة عابرة، بل تزامن مع إطلاقها قناة دينية على "يوتيوب"، تقدم من خلالها محتوى موجهًا للفتيات يشجع على ارتداء الحجاب، ويضم تلاوات قرآنية ورسائل تحفيزية. من جانبها، نشرت حلا شيحة صورة لابنتها بالحجاب وعلّقت بكلمات مؤثرة: "حبيبتي خدوجة، ربنا يحفظك".

وقد تباينت ردود الأفعال حول ظهورها؛ فبينما اعتبره البعض امتدادًا للنهج الذي سلكته والدتها في فترات معينة من حياتها، رأى آخرون أن خديجة ترسم مسارها الخاص، معبّرة عن قناعات شخصية نابعة من اختيار حر ومستقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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