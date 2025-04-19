شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخطيب: ضيوف برنامج "كلم ربنا" يتم اختيارهم بعناية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج "كلم ربنا"، خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: البرنامج هو فكرة استراتيجية تصلح لكل زمن، واخترت تقديمه في شهر رمضان لأنه يتماشى مع الحالة الروحية للشهر، وهو برنامج إنساني وليس دينيًا، فهو حوار مع الخالق، وأغلبية الضيوف يتم اختيارهم بعناية شديدة كي تصل رسالة البرنامج لكل متلقى يشاهد البرنامج، كي تعمق الفكرة بأنك يجوز أن تتحدث مع الله مهما كان دين الضيف أو مذهبه.

وأكد الخطيب أنه درس في الأزهر، كما كان والده مسئول كبير في الأزهر لذا هو كان يعني جيدًا معنى اسم البرنامج وقال: وفوجئت بكم كبير من الهجوم بأنه لا يجوز الكلام مع الله، وهذا خطأ فالله سبحانه وتعالي قال: "وكلم الله موسى تكليما" ونحن نحدث الله في كل وقت، فالكلام مع الله هو أن تلتقط إشاراته.

برنامج كلم ربنا بث على الراديو 9090 في رمضان الماضي وقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.

وتدور فكرة برنامج "كلم ربنا" حول كيفية الدعاء إلى الله فى أوقات مختلفة، حيث يستعرض البرنامج قصصًا عن الأدعية وأهميتها في حياة الأشخاص، ويتناول البرنامج أيضا كيفية تحسين أساليب الدعاء والتواصل مع الله، مما يساعد المستمعين على تعزيز علاقتهم الروحية.

يتميز البرنامج بجو روحي مميز، حيث يستضيف أحمد الخطيب عددا من مشاهير الفن والإعلام الذين يشاركون تجاربهم الشخصية حول الدعاء وأثره في حياتهم.

