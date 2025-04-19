إليكم تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة سليمان عيد

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أوس أوس عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الممثل المصري سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الجمعة.



وقال أوس أوس: " كان عندي في المكتب إمبارح وكان صايم آخر يوم في الستة البيض، واللي عرفته إنه بعد الفطار قدم على الحج له ولمراته. قلت له يا عم سليمان، ما تيجي نصلي الجمعة مع بعض بكرا، مكنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها، الله يرحمه، افتقدنا فنانا كبيرا بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده بأي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله. راجل عظيم علمنا حاجات كثير ووقف جنب كل الأجيال، وأفلام العيد الأربعة هو موجود فيهم، وكان فرحان إنه ابتدى يغير ويعمل حاجات فيها دراما".