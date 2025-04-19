شكرا لقرائتكم خبر عن "اترموا" خامس تعاون بين بهاء سلطان والموزع أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم بهاء سلطان أغنية "اترموا" ضمن ألبومه الجديد رسيني، وهي من كلمات أحمد عيسي وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، وتعتبر الأغنية هي خامس تعاون يجمع بين بهاء سلطان والموزع أحمد عادل.

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "صحبى يا صحبى" للنجم بهاء سلطان أغنية مسلسل ولاد الشمس، والتي ارتبط بها متابعو المسلسل، قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق Spotify، منذ 12 مارس الماضى، وهو نفس الأسبوع الذي شهد نقطة تحول مهمة في أحداث المسلسل، ما يؤكد الدور القوي للموسيقى في تعزيز السرد التليفزيوني، كما حظي التتر باهتمام واسع خارج مصر، حيث جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية من حيث عدد المستمعين.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان أعرب عن سعادته البالغة لحالة الانتعاشة الفنية والنجاحات التي يعيشها خلال الأيام الأخيرة، وقال لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة: "بصراحة أنا بعمل اللى عليا والتوفيق والنجاح من عند الله".