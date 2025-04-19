تعرفوا إلى زوجة بطل "آسر" سامر المصري الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثل السوري سامر المصري برفقة زوجته السيدة نيفين عزام الجميلة.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الثنائي معبرين عن حبهم لهما. ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين البارزين، منهم باسل خياط في دور "آسر"، عباس النوري (الخال رستم)، سامر المصري (عزت)، باميلا الكيك (حياة)، خالد القيش (راغب)، نادين خوري (مريم، والدة مجد)، إيهاب شعبان (جابر)، زينة مكي (ناي، شقيقة حياة)، زهير عبد الكريم (أمين، والد مجد)، لجين إسماعيل (مجد)، مجدي مشموشي (غازي والد حياة)، سلطان ديب (فيصل، سائق آسر)، ريم خوري (لارا، مساعدة آسر)، ورد عجيب (رامي شقيق مجد)، كارمن لبس، طلال مارديني وآخرين.

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