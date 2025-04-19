ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص وهي تحضر "معمول العيد".

وعلقت يارا على المنشور قائلة: "تفضّلوا على أطيب وأحلى أقراص العيد

فرحت كتير إنو ظبطوا معي والطعم خيااااال وقمررررر وبطريقة صحيّة لأنو بيذكروني بإيّام زمان لما كنت زغيره وكنّا نجتمع مع الأهل ونحضّر أقراص العيد ومعمول العيد وكتير بحبهم لأنو طيبين وما بشوف حدا عاملهم أغلبهم بيعملوا معمول العيد جربووووووهم والله روووووعة

مين بيعرفهم منكم أو حدا عاملهم".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها معبرين عن حبهم لها ولمنشوراتها.

كانت هذه تفاصيل خبر يارا بفيديو طبخ.. وهذا ما حضرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.