شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامى وزوجها يُرزقان بمولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن والد الفنانة ريم سامي استقبال حفيده من ابنته، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كام يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمد المغازي، ابن أم أبيها ريم".



تغريدة والد ريم سامى

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازى العام الماضى، في جو عائلى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، في منزل السيد عبد العزيز سامى والدها، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة وبعض الأصدقاء.

يشار إلى أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقى عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية، مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.