ميرنا وليد - بيروت - تُلاقي مقاطع الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل نسب مشاهدة عالية، اذ تمتلك شخصية عفوية ولطيفة تجعل الجمهور يُحبها ويتابعها، موقع "الفن" التقى بـ بيسان مؤخرا وأجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، وكان لنا فيها مداخلة من والدتها السيدة رويدة وشقيقها نوار، وكيف غنّت "وصلتلها" للفنانة هيفا وهبي؟

على صعيد آخر تُلاقي أغنية "هيهات" لـ بيسان إسماعيل رواجا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كانت قد صوّرتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان من توقيع المخرجة هيفا الفقيه.

كانت هذه تفاصيل خبر طفل يقتحم مقابلة بيسان إسماعيل.."هذا خلافي مع والدتي" وشقيقها نوار يعترض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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