كلوي كارداشيان تستعرض جمالها وأنوثتها بلوك زهري رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان جمهورها في أحدث إطلالاتها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، من أحدث جلسة تصوير خاصة لها، وإستعرضت رشاقتها، بفستان قصير و ضيق ذا تاكمام قصيرة باللون الزهري مع معطف من الفرو الكبير، و في قدميها إنتعلت حذاء عالي ذات كعب عالي بنقس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وفي الحلقة الأولى من البودكاست الجديد الخاص بها، كانت أوضحت كلوي كارداشيان حقيقة الأخبار التي تقول إنها ارتبطت بحبيب شقيقتها السابق كورتني كارداشيان ووالد أولادها سكوت ديسيك.

وخلال حديثهما قالت كلوي لسكوت: "كنت الشخص الأول الذي تم طلبه للظهور في البودكاست الخاص بي. ثم كان سؤالي الأول... هل ارتبطت أنا وأنت من قبل؟"

وبشكل كلاسيكي، مازح سكوت بأنهما ارتبطا بينما أوضحت كلوي أنهما لم يفعلا ذلك قط: "لا، لم يحدث ذلك". واشار سكوت الى أن الصحف الشعبية غالبًا ما تتكهن بأنه يواعد إحدى أفراد عائلة كارداشيان أو جينر. وقال: "كل أسبوع كنت أجمع أختًا مختلفة حامل". وتابع: "كل يوم، كان والدي يقولان لي، هل حملت كلوي؟ فأقول لهم، نعم يا أبي، حملت كلوي، فيقولون لي، حسنًا" وأضافت كلوي: "لم تجعلني أحمل أبدًا".

