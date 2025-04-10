مفاجأة أنيقة .. الملكة كاميلا ترتدي ثوبًا ومعطفًا من يوم زفافها على الملك تشارلز

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت الملكة كاميلا أمس نفس المعطف الحريري العاجي الأنيق من تصميم آنا فالنتاين وفستانها اللذين ارتدتهما في حفل زفافهما المدني قبل 20 عامًا.



احتفلت الملكة بالذكرى السنوية لزواجها من الملك تشارلز بارتداء فستان الزفاف الذي التُقطت به في قاعة وندسور في 9 أبريل 2005، حيث عدّلت المصممة آن فالنتاين الفستان الأبيض لهذه المناسبة، مع تطريز إضافي من قِبل الحرفية بيث سومرفيل من مؤسسة الملك.

التقطت عدسات الكاميرات الزوجين خارج البرلمان الإيطالي خلال زيارتهما الرسمية. وفي حديثها للصحفيين هناك، قالت كاميلا، البالغة من العمر 77 عامًا: "من كان ليصدق أنهما مر عليهما 20 عامًا؟" وعندما سُئلت عن سرّ زواج طويل وصحي، أضافت: "لا أعرف، حسنًا، أعتقد أنه مجرد نوع من الصداقة، حقًا، نضحك على نفس الأشياء، ونمضي قدمًا في حياتنا".

كانت كاميلا، ملكة بريطانيا، قد أعادت ارتداء الزي مع قبعة مختلفة ومجموعة من الأحذية لافتتاح البرلمان الويلزي في يونيو/حزيران 2007، ومع ذلك، فمن المفهوم أن هذه كانت المرة الأولى التي ترتدي فيها فستان الزفاف - مع نفس القبعة والحذاء - منذ يوم زفافهما الكبير قبل عقدين من الزمن.