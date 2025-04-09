تكنولوجيا: Google تعلن عن عدة تحسينات لأدوات Workspace بميزات ذكاء اصطناعي لتعزيز نتائج الأعمال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت فعالية Google Cloud Next 2025، وأعلنت Google عن عدة تحسينات لأدوات Workspace بميزات ذكاء اصطناعي لتعزيز نتائج الأعمال. يتم دمج Gemini بشكل أعمق في تطبيقات مثل Docs وSheets وMeet وChat وغيرها، مع تقديم طريقة جديدة لأتمتة العمل عبر هذه التطبيقات تُسمى Workspace Flows، وهي تُطلق حاليًا للعملاء المشاركين في برنامج Alpha.

Workspace Flows

يستخدم Workspace Flows وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يُطلق عليهم Gems، مبنيين على Gemini، لأتمتة العمليات متعددة الخطوات. يتيح ذلك للشركات إجراء البحوث وتحليل البيانات وتوليد المحتوى المطلوب باستخدام أوامر نصية بسيطة. في عرض توضيحي، أظهرت Google كيف يمكن لـ Workspace Flows تتبع تعليقات العملاء الواردة. من خلال خطوات مثل “عند ورود استجابة نموذج”، و”اسأل Gemini” مع توجيهات نصية، ثم “نشر رسالة في مساحة”، يتم أتمتة عملية تحليل تعليقات العملاء وترتيبها حسب الأولوية بناءً على الشدة.

يمكن تدريب هذا الوكيل (Gem) على تقديم ردود مناسبة للعملاء أيضًا. سيقوم الوكيل بمراجعة تعليقات العملاء، والاطلاع على الوثائق، والرد على العميل بحلول مقترحة. يتوفر Workspace Flows للعملاء في برنامج Gemini for Google Workspace Alpha.

ميزات الصوت و”Help me refine” في Google Docs

يحصل Google Docs على ميزة قراءة صوتية كاملة للمستندات، بالإضافة إلى نظرة عامة بأسلوب البودكاست. تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على التحقق من نصوصهم أو مستنداتهم كما لو كان شخص آخر يقرأها. ستكون هذه الميزة متاحة في برنامج Alpha خلال الأسابيع القادمة.

أما ميزة “Help me refine” فهي تهدف إلى تقديم اقتراحات مدروسة لتعزيز الحجج، تحسين هيكلية النص، أو توضيح النقاط الرئيسية، من بين ميزات أخرى. الفكرة ليست مجرد إعادة كتابة النص، بل توفير مدرب كتابة يساعد المستخدمين على تطوير مهاراتهم. ستتوفر هذه الميزة أيضًا في برنامج Alpha لاحقًا خلال هذا الربع.

“Help me analyze” في Google Sheets

ستكون هذه الميزة بمثابة محلل عند الطلب يقدم رؤى مفيدة بناءً على البيانات في المستند. يمكنها اكتشاف الاتجاهات، إنشاء مخططات لفهم البيانات بشكل بصري أفضل، واقتراح الخطوات التالية. سيتم إضافة “Help me analyze” إلى Sheets لاحقًا هذا العام.

تحسينات Gemini في Google Meet

في وقت لاحق من هذا الربع، سيتيح Gemini تقديم ملخص سريع للأجزاء التي ربما فاتت المستخدمين في الاجتماع، شرح مواضيع معينة، إنشاء ملخص، ومساعدة المستخدمين على تنظيم أفكارهم لتقديم نقاطهم بفعالية أكبر.

تحسينات إضافية

إلى جانب هذه الميزات، تأتي تحسينات Gemini إلى Chat وتطبيق Google Vids الجديد، مما سيسمح لعملاء Alpha خلال الأسابيع القادمة بتوليد مقاطع فيديو أصلية مباشرة داخل التطبيق. تعتمد هذه القدرات على نموذج Veo 2.

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