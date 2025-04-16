شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب يجيب عن: هل يجوز مطالبة إسرائيل بالتعويض عن فترة احتلال سيناء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، إن الجمعية الجغرافية المصرية من أعرض الجمعيات وكان لها دورًا فى معركة استرداد طابا وتمتلك خرائط مصر وتم البحث عن المستندات وأهما الخرائط فى كل الدول تركيا وإنجلترا والجمعية الجغرافية أمدتنا بمجموعة خرائط هائلة.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان " ملحمة استرداد طابا" ردا على سؤال طلاب الجامعة حول هل هناك امكانية لمطالبة اسرائيل بالتعويض عن فترة الاحتلال لسيناء، الاحتلال فى حد ذاته عمل غير مشروع وبالتالى يحب إلا يتم ترتيب أى أثر عليه لأنه ممنوع استخدام القوة فى العلاقات الدولية والتهديد بها وبالتالى ما يترتب على استخدام القوة والاحتلال عمل غير مشروع ووفقا لقانون الحرب مهمة الدولة أن تدير شئون الإقليم المحتل لأن أى حرب لا تنتهى بوقف العملية العسكرية، واسرائيل مند احتلال الاراضى الفلسطينية تدير الإقليم إدارة مؤقتة.

وتابع أستاذ القانون الدولى: "وارد قانونا المطالبة بالتعويض وهذا يتطلب الذهاب لمحكمة العدل الدولية ولا استطيع الذهاب لها إلا بموافقة الطرف الثانى لأن القانون الدولى أضعف من القانون الداخلى الذى لديه سلطات شرطة ونيابة ومحكمة ولكن القانون الدولى حتى أتمكن مطالبة إسرائيل بتعويض يجب الموافقة للذهاب لمحكمة مثل التحكيم بشأن استرداد طابا".