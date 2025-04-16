شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة جسر تقاطع الملك فهد مع خالد بن الوليد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، عن انطلاق أعمال صيانة ورفع كفاءة جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع خالد بن الوليد، بهدف تعزيز جودة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية في الموقع.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن إغلاق المسار الرئيسي لطريق الملك فهد في اتجاه الخبر، مع تحويل حركة المرور إلى طريق الخدمة المجاور، فيما ستشمل المرحلة الثانية إغلاق الاتجاه المقابل من الطريق، المتجه نحو الدمام، مع اتخاذ نفس إجراء التحويل.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من يوم السبت 19 أبريل 2025م، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، بما يحقق انسيابية أكبر في الحركة المرورية وسلامة أعلى لمستخدمي الطريق.

ودعت الأمانة والمرور جميع السائقين إلى توخي الحيطة، واتباع اللوحات الإرشادية والمسارات البديلة المُعتمدة، لضمان سلامة الجميع وتقليل تأثير الأعمال على الحركة اليومية.

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