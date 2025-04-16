شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء القطرى يشيد بنتائج المباحاث المصرية القطرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مجلس الوزراء القطرى، بنتائج مباحثات أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، يومى الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل الحالى، والتى جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأكد المجلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، أن ما يميز العلاقات المصرية -القطرية الثقة المتبادلة والحرص المشترك لتطويرها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن البيان المشترك الصادر في ختامها، أبرز ما يسود علاقات البلدين من تفاهم تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصهما على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان المجلس انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

