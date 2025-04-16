شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. شبورة صباحية وارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 17 أبريل 2025، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.