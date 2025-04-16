شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الصحة العالمية" يشيد بجهود مصر فى التوصل لاتفاق دولى لمواجهة الجوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود مصر إلى جانب دول مثل فرنسا، جنوب أفريقيا والبرازيل في التوصل إلى مسودة الاتفاق الدولي الجديد لمواجهة الجوائح.

وأكد جيبريسوس، في بيان نُشر اليوم الأربعاء، أن هذه الدول، من خلال ممثليها، لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر وصياغة اتفاقية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والتصدي لمخاطرها المستقبلية.

وقد تم التوصل إلى هذه المسودة بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المكثفة، لتُعرض على جمعية الصحة العالمية، و هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، المرتقبة في مايو المقبل.

حيث وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على اتفاق تاريخي اليوم بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات بهدف الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الأوبئة المستقبلية ومكافحتها.



وأوضحت الصحة العالمية، في بيانها، أن "الدول الأعضاء اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة من خلال تطوير مسودة اتفاقية سيتم النظر فيها في جمعية الصحة العالمية المقبلة.

يُذكر أنه في ديسمبر 2021، وفي خضم جائحة كورونا أنشأت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (هيئة التفاوض الحكومية الدولية) لصياغة والتفاوض على اتفاقية أو أداة دولية أخرى، بموجب دستور منظمة الصحة العالمية، من أجل تعزيز الوقاية من الجوائح والاستعداد والاستجابة لها.

وشملت المقترحات الرئيسية في نص الاتفاقية: إنشاء نظام لتقاسم المنافع والوصول إلى مسببات الأمراض، اتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من الجوائح، بما في ذلك عبر نهج "الصحة الواحدة"، بناء قدرات بحث وتطوير متنوعة جغرافيا، إلى جانب أمور أخرى.

ومن المقرر عقد جمعية الصحة العالمية المقبلة في 19 مايو 2025، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن تبني الاتفاقية.

