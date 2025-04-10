ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية كارمن لبس رسالة شكر إلى كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها بعد وفاة والدتها السيدة عائدة علي قرفلي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت لبس قائلة :"موت الأب بيكسر الضهر، وموت الأم بيكسر القلب، بدي إشكر كل يلي عزّوني بحضورن أو برسالة أو على تويتر، مواساتكن إلي قوّتني وصبّرتني، يا ريت فيني إشكركن واحد واحد، شكرا من كل قلبي".
متابعو لبس إنهالوا بتعليقات المواساة، راجين المولى أن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس في أول تعليق بعد وفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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