صلاح عبد الله يكشف سبب بكائه بحرقة في جنازة سليمان عيد

في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، كشف الفنان صلاح عبد الله سبب انهياره خلال حضوره جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، فيما حكى الفنان أوس أوس موقفاً جمعه بالراحل قبل وفاته بساعات.

قال صلاح عبدالله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة".

أضاف: "المفاجأة صعبة، ده عشرة تجاوزت 25 سنة، من أيام ما كنت أخرج مسرحيات في الجامعة، وكان هو في خطواته الأولى، وبعدها عشرة الاحترام والصداقة والجيرة، سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ والصديق".

تابع: "آخر مرة سمعت صوته للأسف كانت من حوالي أسبوع أو عشرة أيام، ودي تعتبر فترة طويلة بيني وبينه، واللي وجع دماغي شريط الذكريات، وهو شاب صغير أيام الهواية، وتجهيز مسرحيات لمسابقات الجامعة".

وأشار صلاح عبد الله الى المكانة التي كان سليمان عيد يحظى بها في الوسط الفني قائلا: "كان عنده حضور وبديهة قوية، لدرجة إن أعمال فنية كثيرة كانت تستعين بسليمان عيد في تركيبة القفشات الكوميدي، وكان صانع كراكترات وعمل أدوار صغيرة كثيرة، ارتاح ربنا يصبر أهله".

وبكى أوس أوس وهو يستعيد كواليس اللقاء الأخير الذي جمع بينه وبين الفنان الراحل قبل ساعات من وفاته.

قال أوس أوس في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "كان عندي في المكتب إمبارح وكان صايم آخر يوم في الستة البيض، واللي عرفته إنه بالليل بعد ما فطر قدم على حج له مع مراته".

أضاف أوس أوس: "قلت له يا عم سليمان ما تيجي نصلي الجمعة مع بعض بكرا، مكنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها. الله يرحمه افتقدنا فنان كبير بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده بأي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله".

وأشار أوس أوس الى دعم الفنان الراحل للعديد من الممثلين قائلًا: "راجل عظيم علمنا حاجات كتير ووقف جنب كل الأجيال، وأفلام العيد الأربعة هو موجود فيهم، وكان فرحان إنه ابتدى يغير ويعمل حاجات فيها دراما".

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