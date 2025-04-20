شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفيلم يختتم دورته الـ 51 ويوزع الجوائز على الفائزين الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوى، فى دورته الـ51 برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، يوم الثلاثاء المقبل، بمركز الأبداع بدار الأوبرا المصرية، والذى سيشهد توزيع الجوائز على الأعمال الفائزة.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة 51 من، الدكتور وليد سيف، كاتب السيناريو والكاتب السينمائي والأستاذ بأكاديمية الفنون، وبعضوية كل من المخرج هاني لاشين، والفنانة تيسير فهمي، والناقد طارق الشناوي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والدكتور يوسف الملاخ، والكاتب ناصر عبد الرحمن، ومدير التصوير د. محمد شفيق، والمخرج أحمد رشوان، والمخرجة عزة الحسيني.

شارك في مهرجان جمعية الفيلم 8 أفلام للمشاركة، وهي أفلام «الحريفة» إخراج رؤف السيد، و«رحلة 404» للمخرج هاني خليفة، و«أنف وثلاث عيون» إخراج أمير رمسيس، و«السرب» للمخرج أحمد نادر جلال، و«أهل الكهف» إخراج عمرو عرفة، و«أولاد رزق» للمخرج طارق العريان، و«الهوى سلطان» إخراج هبة يسري، و«بضع ساعات في يوم ما» إخراج عثمان أبو لبن.