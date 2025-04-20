موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

تعود بعثة فريق بيراميدز اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة أورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب سوكر سيتى فى مدينة جوهانسبرج.

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طموحات بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

يشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب. ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

وقد نجح النادي مؤخرًا في تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.