ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الشقيقتان التوأم رانيا ونورهان منصور ع طبيعة علاقتهما مؤكدتين أنهما مختلفتان للغااية.

وقالت رانيا: "ما بحسش إن إحنا شبه بعض بصراحة، إحنا مختلفين خالص، حتى في طريقة تفكيرنا وردود أفعالنا".

أما نورهان فأكملت: "إحنا برج الجوزاء طبعًا، بس كل واحدة فينا فيها صفات عكس التانية".

وعن طباع نورهان، قالت رانيا أنها عصبية ومتسرعة وأنها أصبحت أكثر عدوءً الآن وأكملت: "أنا أهدى منها، وبفكر قبل ما أتصرف، وهي منظمة وأنا لأ".

ونورهان وصفت علاقتها بـ رانيا بالـ "إنصهار العاطفي"، وقالت: "أنا لما رانيا بتزعل، بحس بالمشاعر كأنها مشاعري، وبعيش الحالة بكل تفاصيلها، وده مرهق جدًا. مشاعر التوأم أنهم يحسوا ببعض بيحصل معايا لكن مبيحصلش مع رانيا، والموضوع مؤلم جدًا.. كأن أنا رانيا، والموضوع مزعج قوي، لأني حاسة إني بعيش مشاعر مش بتاعتي ومش عارفة أعمل إيه، بتعب جدًا".

كانت هذه تفاصيل خبر التوأم رانيا ونورهان منصور تتحدثان عن علاقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.