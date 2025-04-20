شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يطلب تقريراً عن مصابي المصري قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري ، تقريراً طبياً عن لاعبي الفريق البورسعيدي المصابين، قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في الأول من مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويعاني صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، من إصابة اللاعب بإلتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل، فيما كان عبد الرحيم دغموم تعرض في وقت سابق للإصابة بتمزق عضلي، وكذلك النيجيري جون إيبوكا من تمزق في العضلة الخلفية، كما تعرض كل من، باهر المحمدي مدافع الفريق لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في اللقاء الماضي أمام غزل المحلة بكأس عاصمة مصر والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.