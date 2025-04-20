شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 20-4-2025 في السعودية عيار 21 بـ 350.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 400.75 ريال

عيار 22 سجل 367.25 ريال

عيار 21 سجل 350.75 ريال

عيار 18 سجل 300.50 ريال

عيار 14 سجل 233.75 ريال

عيار 12 سجل 200.25 ريال

الاونصة12464.75 ريال

الجنيه الذهب2805.25 ريال

الأونصة بالدولار3328.30 دولار

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.