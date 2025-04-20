شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن ننهى الحرب قبل إعادة محتجزينا والقضاء على حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم توجيه الجيش بزيادة الضغط العسكري على حركة "حماس".



وأضاف نتنياهو - في كلمة له أوردتها قناة i24 مساء السبت- أنه لن يقبل بالشروط التي وضعتها حركة "حماس"، لافتا إلى أنه وجه الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط العسكري على الحركة.



وأشار نتنياهو إلى أنه لن يتم إنهاء الحرب قبل إعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " أنا ملتزم بمنع إيران بالحصول على السلاح النووي ولن أتنازل عن هذا الهدف الأساسي ولن أتراجع عنه نهائيا.



وأضاف أن " ترك قيادة حماس وسلطة حماس في قطاع غزة سوف تكون انتصارا لحماس وكذلك يعتبر انتصارا لايران"، موضحا أنه لا يمكن وقف الحرب إلا بالقضاء على حركة حماس وإعادة كل المحتجزين وضمان أن تكون غزة لا تشكل أي تهديد مستقبلي ضد أمن وسلامة إسرائيل .



وتابع نتنياهو قائلا " حركة حماس طرحت الشروط مرارا وتكرارا ولكن أي قيادي في إسرائيل لا يمكن أن يقبل بهذه الشروط المفروضة من قبل حماس، وأنا لن أقبل بمثل هذه الشروط المفروضة وهؤلاء من داخلنا الذين يطلبون الاستسلام يطالبون بالخروج من قطاع غزة لن نسمع لهم، إلا بعد استعادة كافة المختطفين وهناك تناقض كبير في هذه الدعوات" .