نقلت صحيفة واشنطن بوست عن جامعة هارفارد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضاعفت من تهديداتها للجامعة بعد رفضها الامتثال لمطالب الإدارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تحمل عواقب وخيمة على الطلاب والموظفين والتعليم العالي.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن جامعة هارفارد: إدارة ترمب تضاعف تهديداتها للجامعة بعد رفضها الامتثال لمطالب الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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