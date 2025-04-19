جورجينا رودريغيز تطل بالحجاب والعباءة.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الجمهور مجموعة صور لها من مسجد الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تألقت جورجينا بإطلالة بعباية باللون البيج، مع وشاح على رأسها

وكانت قد أحدثت الصورة التي نشرتها جورجينا رودريغيز عبر حسابها الخاص، حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور، بسبب الوشم الذي حصلت عليه باللغة العربية، وكذلك تعليقها باللغة العربية.

ومن الأمور التي لفتت الأنظار أيضاً في الصورة، هي ساعة يد جورجينا الفخمة للغاية، والمرصعة بالألماس.

الساعة من تصميم دار Cartier، تصميمها يعود إلى عام 1912، والذي سُمّي لاحقًا "بينوار"، وهي مميزة بتصميمها البيضاوي الأنيق والمشكّل بشكل فريد في خط واحد.

وجاءت الساعة بعلبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، مطلية بالروديوم ومرصعة بـ 171 ماسة بقطع بريانت، وزنها الإجمالي 1.91 قيراط، ويصل سعرها، بحسب موقع البيع، إلى 48 ألف دولار.

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