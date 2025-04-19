أحمد السعدني يحيي ذكرى وفاة والده صلاح السعدني

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري أحمد السعدني الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده الممثل المصري صلاح السعدني.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه الخاص: "الذكرى السنوية لـ أبويا.. أرجو الدعاء، ربنا يرحمك، وينور قبرك، ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني".

وفي الـ 19 من شهر نيسان عام 2024 توفي الممثل المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاماًَ، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وأعلن الممثل المصري ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وفاة صلاح السعدني، عبر حسابه الرسمي، ونشر منشور كتب فيه: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

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