زيلنسكي: الضربات الروسية مستمرة رغم وعد الرئيس الروسي بالهدنة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا بمواصلة الضربات رغم تعهد الرئيس الروسي بهدنة، مشيرًا إلى أن مقترح وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يومًا مطروح على الطاولة، وينبغي أن يأتي الرد عليه من موسكو.
وأكد زيلنسكي استعداد أوكرانيا، بالتعاون مع شركائها، للتحرك نحو السلام بشكل بنّاء، لكنه شدد على أن هذا يتطلب استعدادًا مماثلًا من الجانب الروسي، معتبرًا أن السبب الوحيد وراء اندلاع الحرب وإطالة أمدها يكمن في روسيا.
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