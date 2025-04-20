شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وكاظم وهاني شاكر ووائل جسار.. نجوم العرب في حفلات بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة دبي في شهر مايو المقبل، سلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من كبار نجوم الطرب في العالم العربي، وسط أجواء من الترقب والحماس لدى جمهور الفن الأصيل.

تبدأ الفعاليات بحفل النجمة أنغام يوم 2 مايو، يعقبه في اليوم التالي، 3 مايو، حفل مشترك يجمع بين أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم اللبناني وائل جسار.

ويواصل التألق الفنان السوري ناصيف زيتون بحفل غنائي يوم 9 مايو، بينما يطل النجم تامر عاشور على جمهوره من خلال حفل خاص في دبي أوبرا يوم 16 مايو.

وتختتم الأمسيات الغنائية بواحدة من أبرز الحفلات المنتظرة، حيث يلتقي "القيصر" كاظم الساهر بجمهوره في حفل ساحر على مسرح دبي أوبرا يوم 17 مايو، ومن المتوقع أن يقدم كل فنان مجموعة من أبرز أعماله الغنائية القديمة والجديدة التي ارتبط بها الجمهور، في أجواء موسيقية.

وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هى: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادى، رقصة عمر، لا تظلميه، ترانى أحبك، أعود، الليل، مررت بصدرى، لا تسألى، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.