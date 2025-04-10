شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه ليديك وقدميك...5 أعراض للسكتة الدماغية تظهر صباحًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينبغي فحص الأطراف بعناية فور الاستيقاظ صباحًا، حيث قد تظهر بعض الأعراض على اليدين والقدمين التي تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية. وفيما يلي أبرز هذه العلامات، وفقًا لموقع The HealthSite:

ضعف مفاجئ

إذا شعرت بضعف غير متوقع في إحدى اليدين أو الساقين عند الاستيقاظ، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا، إذ قد يكون ذلك إشارة إلى نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف، مما قد يشير إلى سكتة دماغية.

تنميل الأطراف

الإحساس بالتنميل أو الوخز في الذراع أو الساق، خاصةً على جانب واحد من الجسم، يعد من العلامات الخطيرة التي تستدعي الانتباه، حيث قد يكون مؤشرًا على نقص التروية الدموية المرتبط بالسكتة الدماغية.

صعوبة في التنسيق الحركي

إذا واجهت صعوبة مفاجئة في التحكم بحركات اليدين أو الساقين، مثل الكتابة أو استخدام الأدوات أو المشي، فقد يكون ذلك علامة على تأثر الدماغ بالسكتة الدماغية، مما يستدعي استشارة الطبيب فورًا.

تورم الأطراف

نقص تدفق الدم إلى اليدين أو القدمين قد يؤدي إلى التورم، وهو عرض آخر يجب عدم تجاهله عند ملاحظته صباحًا.

تغير لون الجلد

ظهور لون أزرق في اليدين أو القدمين عند الاستيقاظ يعد علامة مقلقة على ضعف التروية الدموية، مما يستدعي زيارة الطبيب على الفور.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض عند الاستيقاظ، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب فورًا لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مضاعفات السكتة الدماغية.



