تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف ألعاب Honor GT Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor لإطلاق هاتف ذكي جديد بسعة بطارية هائلة خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن المسرب الشهير Digital Chat Station سلط الضوء مؤخرًا على تفاصيل قد تجعل هذا الجهاز الهاتف الألعاب الاقتصادي التالي من Honor.

كتذكير، أطلقت Honor هاتف Honor GT العام الماضي كبديل أرخص لهواتف الألعاب مثل RedMagic 9 Pro وROG Phone 8، بفضل معالجه Snapdragon 8 Gen 3. ورغم سعره البالغ 2,199 يوان صيني (حوالي 299 دولارًا) في السوق الصينية، يتميز Honor GT ببطارية سعة 5,300 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1200p (1.5K).

وفقًا لـ Digital Chat Station، من المتوقع أن يكون Honor GT Pro منافسًا حقيقيًا لهواتف الألعاب الحديثة مثل RedMagic 10 Pro، وذلك بفضل معالجه Snapdragon 8 Elite. علاوة على ذلك، يُقال إن Honor GT Pro سيحتفظ بشاشة بدقة 1200p بتصميم مسطح، مشابهة لطراز العام الماضي.

أضاف Digital Chat Station أن Honor خفضت سرعة الشحن السلكي إلى 90 واط، مما قد يشير إلى تحسينات قادمة في جوانب أخرى. بينما يبقى موعد الإطلاق غير معروف حتى الآن، يلمح المسرب نفسه إلى أن Honor GT Pro سيصل إلى الأسواق عاجلاً وليس آجلاً.

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