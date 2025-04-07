اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام نظما "مسيرة حج" للاعلاميين إلى دير مار انطونيوس قزحيا

نظّمت اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام "مسيرة حج" للاعلاميين إلى دير مار انطونيوس قزحيا في اطار السنة اليوبيلية "الرجاء لا يخيِّب". وتقدّم مسيرة الصلاة التي بدأت من اعالي وادي قنوبين رئيس اللجنة الاسقفية المطران أنطوان نبيل العنداري ومدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبدو أبو كسم ونقيب المحررين جوزف القصيفي ورئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد ونخبة من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والمواقع الاخبارية.

ولدى الوصول إلى الدير كان في استقبالهم رئيس الدير الأب كميل كيروز وجمهور الدير حيث تولى الأب آسيا الصافي تقديم شرح عن تاريخ الدير الذي يشكل كنزاً تاريخياً ودينياً والذي تسلمته الرهبانية اللبنانية المارونية سنة 1708 بعد دير مار يوحنا المعمدان في رشميا.

وعلى وقع قرع الأجراس بسواعد مسؤول المزار في الدير الأب بيتر بطرس، ترأس المطران العنداري قداساً الهياً في كنيسة الدير المحفورة في الصخر، عاونه فيه المونسنيور أبو كسم والراهب آسيا وخدمه الاعلاميون الذين قرأوا الرسالة ورفعوا النوايا على نية لبنان والاعلام الحر. وفي ختام القداس وقف الجميع امام المذبح وتمت تلاوة قانون الايمان للاعلاميين التزاماً بمضمونه.

بعدها، عقد المطران العنداري والمونسنيور أبو كسم مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "نَسيرُ مَعَاً في الرَجاء "من رسالة الصوم لقداسة البابا فرنسيس. وقد ذكّر رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام أولاً بِمعاني السنَة المُقَدَسَة أو سنة اليوبيل والرَجاء، قائلاً "يَذكُرُ الكتابُ المُقدَّس منذُ العَهدِ القَديم- في سفر اللاويين فصل 25 – كيفَ عاشَ الأَقدَمون أَلإحتِفالِ بِالسَنَةَ المُقَدَّسَة أو سَنَةَ اليوبيل كُلَّ خَمسينَ سَنَة، ثُمَّ أَصبَحَت في تَقليدِ الكَنيسَة كل خَمسٍ وعِشرينَ سَنَة. وكَلِمَة يوبيل هيَ كَلِمَةٌ عِبرِيَّة تَعني بُوقَ الجَدي الذي كانَ الأَقدَمون يَنفُخونَ فيهِ لإِعلانِ السَنَةِ اليوبيلِيَّة المُقَدَّسَة، وأَهدافُهَا تَشكيلَ فَترَةَ ارتِدادٍ وتَوبَة وغفران وَفُسحَةَ راحَةٍ يَدخُلُ فيها الإِنسان في عَلاقَةٍ حَميمَة معَ اللّه ومَعَ نَفسِه ومعَ إِخوَتِه. إِنَّها مُناسَبَةٌ لِلتَجَدُّد في الحَياة كَي نَتَمَكَّنَ مِن زَرعِ بُذورِ الثِقَة، ونَسجِ العَلاقات بَينَ الأَشخاص، وهِيَ فُرصَةٌ اَيضاً لِلتَأمُّلِ بِجَمالِ الخَليقَة والإِعتِناءِ بِالبيتِ المُشتَرَك بِحسَب تعبير البابا فرَنسيس. يُوبيلٌ نَغوصُ بِهِ في أَعماقِ ذَواتِنَا بِأَوقاتٍ مِنَ الصَمتِ والصَومِ والصَلاة والتَأمُّل والقيامِ بِالأَعمالِ الصالِحَة".

واضاف العنداري "أما الرَجاء فَهوَ فَضيلَةٌ لاهوتِيَّةٌ تَتَوَسَّطُ الإيمانَ والمَحَبَّة. فَلا رَجاءَ دونَ إِيمان، ولا رَجاءَ دونَ مَحَبَّة. يُخاطِبُ الرَجاء قلوبَ المُؤمنات والمؤمنين في عالَمٍ كَثُرَت فيهِ الصِراعات والمَصالِح، وانكَفَأتِ القِيَم، وقَسَت قُلوبُ البَشَر، " لأَنَّ كُلَّ مَولودٍ لِلّه يَغلِبُ العالَم وما غَلَبَ العالَم هذِهِ الغَلَبَة هو إِيمانُنَا "(1يو5: 4). ولا سَبيلَ إلى مُواجَهَةِ المُستَقبَل دونَ رَجاء. ورَجاؤُنا هُوَ رَجاءُ العُبورِ والتَحَرُّر والحُرِّيَة، ورَجاءُ السَلامِ والخَلاص. رَجاءٌ لا يُخَيِّب لأَنَّهُ رَجاءٌ بِالمَسيخِ يَسوع الذي افتَدانا، وفَتَحَ لَنا بابً المَلَكوت ومَجدِ الحَياةِ الأَبَديَّة. رَجاءٌ مِثلَ حَبَّةِ الحِنطَة التي زَرَعها اللّهُ فينَا لِتَصبِرَ وتنتَظِرَ وتَموتَ لِتَأتِيَ بِالثِمارِ الوَفيرَة. وهذا ما عَبَّرَ عَنهُ بولُس الرَسول في الرِسالَة إلى أَهلِ روما حينَ كَتَب: " إِنَّ الشِدَّةَ تَلِدُ الثَباتَ، والثَباتَ يَلِدُ فَضيلَةَ الإِختِبار، وفَضيلَةَ الإِختِبارِ تَلِدُ الرَجاءَ، والرَجاءَ لا يُخَيِّبُ صاحِبَهُ لأَنَّ مَحَبَّةَ اللّهِ أُفيضَت في قُلوبِنَا بالروحِ القُدُس الذي وُهِبَ لَنا " (روم5: 4)". نَستَمِدُّ الرَجاء مِن نِعمَةِ اللّهِ ومَحَبَّتِه، ونَكتَشِفُ علاماتَ الرَجاء في عَلاماتِ الأَزمِنَة التي يُقَدِّمُهَا اللّهُ لَنا في ضَوءِ الإنجيل. مِن هذِه العَلامات: عَطِيَّةَ السَلام، والإِنفِتاحِ على الحَياة، والنَظَرِ إِلى المُستَقبَل بِرَجاء، وعَيشِ الأُخُوَّة، والإِيمانُ بِالحَياةِ الأَبَدِيَّة. إِنَّ الحَياةَ المَسيحِيَّة هِيَ مَسيرَةٌ تَحتاجُ إِلى لَحَظاتِ قُوَّةٍ تُغَذّي وَتُقَوّي الرَجاءَ الذي هُوَ طريقُ النِعمَةِ وطَريقُ اللِّقاِء بِالرَبِّ يَسوع".

من جهته، تحدث مدير المركز الكاثوليكي للاعلام شاكراً الاعلاميين الذين شاركوا في مسيرة الحج، وإعتبر "أن هذه المسيرة وهذا النهار سيكونان انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون بين المركز واللجنة الاسقفية وكل العاملين في وسائل الاعلام". واشار إلى "ما أعلنه البابا فرنسيس في لقائه مع المسؤولين عن الاعلام الكاثوليكي في الفاتيكان في كانون الثاني الماضي من أن على الاعلامي المسيحي أن يستلهم الروح القدس في عمله وأن يعلن الحقيقة بفرح وأن يحافظ على القيم الاخلاقية والانسانية والأدبية والمسيحية من خلال عمله في أي مؤسسة إنتمى إليها"، ودعاهم إلى "أن يكونوا جسماً واحداً في هذه المرحلة الدقيقة من لبنان للحفاظ على الوحدة بين اللبنانيين وعلى السير في الرسالة الاعلامية بما يخدم الكنيسة والمصلحة الوطنية"، معدّداً نشاطات السنة اليوبيلية المقررة. وشكر رئيس وجمهور الدير على حفاوة الاستقبال وعلى مائدة الغداء الكريمة في رحاب الدير التاريخي في الوادي المقدس".

من ناحيتهم، عرض كل من نقيب المحررين والاعلامية كلود أبو ناضر هندي ورئيس نادي الصحافة شهادات حياة عن كيفية اختبار حضور الله والقديسين في حياتهم ومسيرتهم العائلية والاعلامية، اضافة إلى مداخلات لعدد من الاعلاميات والاعلاميين.

وإختتم المؤتمر الصحافي بتوقيع المطران العنداري والمونسنيور ابو كسم على قانون الايمان للاعلاميين مع ممثلي وسائل الاعلام.

في الختام، كانت جولة برفقة ممثل رئيس الدير الأب آسيا والملحق الاعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزف محفوض على المغارة العجائبية المجاورة للدير التي كانت ومازالت مقصداً للمصابين بأمراض عصبية طلباً للشفاء، ومقصداً لكل إمرأة تنذر كي يرزقها الله مولوداً، وعندما تتحقق رغبتها تأتي إلى المغارة ومعها طنجرة مليئة بالحبوب ليتم توزيعها على الفقراء. واستكملت الجولة في متحف الدير حيث المطبعة الأولى في العالم العربي التي يعود تاريخها إلى عام 1610 وأوان فخارية قديمة ومخطوطات وثياب كهنوتية من القرن السابع والتاسع عشر وصلبان وعصا من من القديس لويس التاسع.