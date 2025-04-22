عراقجي: إيران لا تنوي التفاوض علنًا

أشار وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، إلى "أنّني عندما وافقت على إلقاء كلمةً رئيسيّةً في مؤتمر كارنيغي الدّولي حول السّياسة النّوويّة، لم تكن إيران والولايات المتّحدة الأميركيّة قد حدّدتا بعد موعدًا للجولة التّالية من المفاوضات، الّتي ستبدأ على مستوى الخبراء يوم الأربعاء وعلى مستوى عال يوم السّبت"، لافتًا إلى "أنّني كما أؤكّد في تصريحاتي المعدّة سلفًا، فإنّ إيران لا تنوي التّفاوض علنًا".

وركّز في تصريح، على أنّ "خطابي يوضح أيضًا أنّ بعض الجماعات ذات المصالح الخاصّة يعملون على التّلاعب بمسار الدّبلوماسيّة، من خلال تشويه سمعة المفاوضين وتحريض الإدارة الأميركيّة على تقديم مطالب متطرّفة".

وأوضح عراقجي "أنّني معتاد على الأسئلة الصّعبة من الصّحافيّين أو الإجابة على مخاوف المواطنين العاديّين، ولكن تحويل خطابي الرّئيسي إلى جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة، سيُحوّل الحدث إمّا إلى نقاش عام، وهو ما لا أقبله، أو سيكون غير مُرضٍ لجمهور ربّما يبحث عن تفاصيل حول مسار المحادثات".