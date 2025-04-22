الدفاع الروسية اعلنت تحرير بلدة سوخايا بالكا في دونيتسك

أفادت الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة سوخايا بالكا في دونيتسك، فيما بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 300 جندي خلال آخر 24 ساعة". وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1140 عسكريا".

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