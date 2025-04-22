ميرنا وليد - بيروت - وصلت الفنانة ميريام فارس الى 11 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "لحبيبي"، وذلك بعد أسبوعين تقريبا على طرحها عبر يوتيوب.

اللافت أن ميريام لم تكتفِ بالغناء، بل شاركت في كتابة وتلحين الأغنية مع يوسف العماني، وبعدما استعانت بـ8 موزعين ولم تجد النتيجة التي تُرضي إحساسها، قررت توزيعها بنفسها، وقالت عبر حسابها : "كل نغمة طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات اللي بترافقني يوميًا... أتمنى تاخدوها بخيالكن على المكان اللي بتحبوه وتعيشوها معي".

الأغنية باللهجة الخليجية، وتُشكّل عودة قوية لفارس إلى الواجهة بأغنية تحمل هويتها الفنية من الألف إلى الياء.

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تصل لهذا الرقم بـ "لحبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.