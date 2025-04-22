تكنولوجيا: لعبة جديدة تشبه لعبة Souls مستقلة بنكهة بحرية مليئة بالنكات تحصل على خصم 40% على Steam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادةً ما تكون الألعاب التي تشبه “Souls” مليئة بالظلام والمخاطر، مستوحاة من مواضيع خيالية معقدة، لكن لعبة “Another Crab’s Treasure” هي استثناء واضح.

ورغم أنها تنتمي إلى نفس النوع من الألعاب الصعبة، إلا أنها لا تأخذ نفسها بجدية، بل تقدم تجربة مرحة ومليئة بالتورية البحرية والإشارات إلى ألعاب “Souls” السابقة.

في “كنز السلطعون الآخر”، تلعب دور “Krill”، وهو سلطعون ناسك تم سرقته من قبل جامع الضرائب. ومع تطور الأحداث، تجد نفسك في أعماق المحيط حيث تسير الأمور بشكل مختلف.

وأحد الجوانب التي تشبه ألعاب “Souls” هو البلاستيك الدقيق، نعم، سيفقده اللاعب عند الموت. القتال في اللعبة مستوحى من “سيكيرو”، حيث يتطلب تنفيذ الحركات بدقة عالية والتوقيت المناسب للتهرب.

هناك آلية أخرى ستتفاعل معها بشكل مستمر هي الأصداف. ستجدها في كل مكان، حيث يحمل كل صدفة خصائص فريدة من نوعها.

وبالطبع، بعض الأصداف أقوى من غيرها، ولكن الاختيار بينها يعتمد في المقام الأول على أسلوب اللعب الخاص بك وكيفية تخصيص شخصيتك.

وعلى الرغم من عدم وجود تخصيصات واسعة، إلا أن ذلك يتماشى مع طابع اللعبة المستقل. وإذا شعرت بأن الأمور أصبحت معقدة، يمكنك ببساطة إضافة مسدس على ظهرك لتفجير الأعداء. بالطبع، هذا ليس هو الأسلوب المقصود للعب، ولكن الخيار متاح.

يمكن شراء لعبة “Another Crab’s Treasure” على Steam بسعر 17.99 دولارًا، مما يجعلها أرخص بنسبة 40% من سعرها الأصلي البالغ 29.99 دولارًا. وتؤكد SteamDB أن هذا هو أقل سعر وصلت إليه اللعبة منذ إطلاقها في أبريل 2025.

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