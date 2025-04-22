هيفاء حسين تنهار بالبكاء على الهواء .. هذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - لم تتمالك الممثلي البحرينية هيفاء حسين دموعها خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة عبر تلفزيون البحرين، حين طُرح عليها سؤال مؤثّر: "لو امتلكتِ عصاً سحرية، من هو الشخص الذي تتمنين عودته للحياة ولو للحظات؟"

بصوت مكسور ودموع غالبة، أجابت هيفاء أن الشخص الذي تتمنى عودته هو زوج والدتها الراحل، الذي وصفته بأنه كان بمثابة أب حقيقي لها، مؤكدة أنه ترك أثراً بالغاً في حياتها ونشأتها، وقالت هيفاء: "كان حنوناً بشكل لا يُوصف، ربّانا وعاملني أنا وأخي كأننا أولاده الحقيقيين، دون أي تفرقة أو تمييز.

أشكره من قلبي على كل ما قدمه لنا، على احتضانه، على خوفه ومحبة الصادقة. لم نشبع منه، فقدناه وهو لا يزال في الأربعينات من عمره".

وأضافت بأسى: "تمنيت لو كان معنا اليوم لأقول له كم أحببته، كم أفتقده، وكم كانت خسارته موجعة. في زمننا نادراً ما نجد زوج أم يملك قلب أب بكل ما تعنيه الكلمة".



